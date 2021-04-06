История с военными, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", обрастает подробностями.

Полиция задержала одного из военных, а второго отправили на гаупвахту.

Из-за ночной стрельбы пассажиров вагона пришлось эвакуировать, а к спецоперации по обезвреживанию стрелков привлекли КОРД. В итоге поезд прибыл в Киев с опозданием на шесть часов.

Как рассказали прибывшие очевидцы, военные пили водку и садились в вагон уже в нетрезвом состоянии.

Собрали новые подробности по делу о стрельбе, которую военные устроили в поезде.

"Страх Господний, что было". Что рассказали очевидцы и полиция

В полиции Харькова сообщили новые подробности инцидента. После того, как двое военных закрылись в купе и начали стрелять - место происшествия заблокировали, пассажиров эвакуировали. К операции привлекли спецназ КОРД. При этом двое буйных пассажиров забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

Фото с места происшествия

Военных удалось разоружить спустя время. В итоге поезд прибыл в Киев с шестичасовым опозданием. "Страна" опросила пассажиров и железнодорожников, которые ехали в тринадцатом вагоне, где произошла стрельба.

Начальник поезда Олег Иванович находился через одно купе от места, где произошла стрельба. Но из-за чего произошла ссора между сотрудниками Госспецсвязи, он не знает.

"Может, между собой что-то не поделили. Этого я не знаю. Продолжаются следственные действия. Я находился рядом через купе, услышав выстрел, выглянув и увидел, что в закрытом купе есть пулевые отверстия. К счастью, другие пассажиры были в купе подальше и уже отдыхали", - рассказал начальник поезда.

Пассажирка Любовь Ивановна сообщила, что из-за задержки поезда не успела на самолет. По ее словам, военные находились в нетрезвом состоянии, когда их пустили в поезд.

"Та страх Господний, что было. А было ужасно, как этих вояк пьянчуг можно было пускать в вагон. Я удивляюсь. Наркоманы и пьянчуги", - рассказала она.

На вопрос из-за чего началась стрельба она ответила: "Водку пили".

Отправили на гаупвахту, сообщили о подозрении. Что со стрелками

Выяснилось, что в инциденте замешаны двое военнослужащих фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины.

Один из стрелявших - дипломатический курьер Отдела дипломатических курьеров ГУУФС Госспецсвязи, а второй - старший офицер фельдсвязи по особым поручениям первого отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФС Госспецсвязи.

Почта, которую доставляли военнослужащие, не пострадала. Ее доставляют по маршруту адресатам. Оба военных уже уволены.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, в стрельбе участвовал только один из двоих украинских офицеров. Ему и сообщили о подозрении. Стрелка задержали правоохранители.

Другого офицера доставили на гауптвахту. Следственные действия продолжаются, оружие изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.