Фото супруги президента США Джо Байдена, выходящей из самолета в аэропорту Вашингтона, стало предметом бурных обсуждений в соцсети. Пользователи острили по поводу наряда 69-летней Джилл Байден, который выглядит немного не по возрасту и статусу.

Дискуссии возникли под многочисленными перепостами снимка среди американских пользователей Твиттера.

Фотографы запечатлели первую леди в комплекте из черного жакета, платья выше колен темно-бутылочного цвета со вставкой из эко-кожи на подоле, ботильонов на довольно высоком каблуке и ажурных колготок. В таком виде Джилл прилетела бортом номер один из Калифорнии.

Пользователи разделились на два лагеря. Одни похвалили смелый лук жены Байдена.

"Колготки в сеточку вернулись в моду весной 2021 года! И наша любимая, умная, милосердная первая леди выглядит прекрасно и стильно", "Надеюсь, Джилл Байден закажет еще 30 пар таких колготок", "Если вам не нравится этот культовый наряд, значит, вы просто завидуете, что порядочный человек может быть еще и иконой стиля", - восхищались комментаторы.

Некоторые при этом бросали камни в огород предыдущей первой леди Мелании Трамп.

"По крайней мере, ее соски не видны, как у предшественницы. Мне очень нравятся ее колготки и сумочка", - написала одна из пользовательниц.

Однако многие раскритиковали образ Джилл.

"Джилл Байден выглядит как проститутка в этих сетчатых колготках", "Она уже немолода для таких вещей, ей стоит пересмотреть гардероб", "Увольте ее стилиста", "Боже ты мой, она выглядит как бабушка Мадонны", "Ей около 70 лет, а она пытается выглядеть как подросток. К тому же дрянной. Иди на урок, Джилл!", "За дополнительные $29,99 Джилл Байден могла бы дополнить свой костюм на Хеллоуин опциональной метлой", "Джилл Байден будет благодарна, если люди перестанут ретвитить это фото её дрянного наряда", - высказались пользователи Твиттера.

Ранее "Страна" рассказывала, как Мелания Трамп во время визита в Европу выбрала наряд не по погоде.

Мы также описывали и упомянутый конфуз с сосками Мелании, когда они были заметны из-за неудачного платья.