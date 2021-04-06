Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого стороны обсудили обострение на Донбассе, необходимость "усиления давления" на Россию и перспективы вступления Украины в НАТО.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал своему канадскому коллеге о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, которые приводят к росту потерь среди украинских военных. Также глава украинского государства сообщил Трюдо "о повышении угрозы для Украины со стороны России".

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 - этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - цитирует Зеленского ОП.

Зеленский также заявил о необходимости "усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию".

Президент Украины поблагодарил премьера Канады за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Зеленский также "подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО".

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - президент Украины.

Глава украинского государства в очередной раз пригласил премьера Канады и его супругу Софи Трюдо на инаугурационный саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной. Эти данные подтвердило и Европейское командование вооруженных сил США, объявив о "потенциально неминуемом кризисе".

2 апреля Джо Байден, впервые за почти два месяца пребывания на должности президента США, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили, в частности, и ситуацию на границе между РФ и Украиной.

5 апреля президент Украины попросил премьера Великобритании Бориса Джонсона поспособствовать получению Киевом Плана действий по членству в НАТО.

Сегодня Зеленский в разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", а получение государством Плана действий по членству в Альянсе "станет настоящим сигналом для РФ".