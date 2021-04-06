Традиционный для Украины кровельный материал - шифер - оказался в черном списке. В нашей стране его использование могут полностью запретить.

Такая норма есть в законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья". Это проект подготовлен профильным парламентским комитетом по вопросам здравоохранения и не так давно принят в первом чтении.

Документ очень объемный. В нем идет речь о системе общественного здоровья, создания новой структуры, которая ее будет курировать (планируется нечто среднее между реинкарнацией СЭС и созданием органа по типу американской CDC, который будет заниматься всем - от эпидемий до контроля качества лекарств, продуктов, материалов и прочее).

В статье 25 этого проекта есть норма о запрете использования в любых технологических процессах и при строительно-монтажных работах на всех без исключения объектах использования асбеста (независимо от вида) и материалов и изделий, которые содержат асбест.

В этот перечень попадают и кровельные материалы, в частности, популярный в Украине шифер. А также другие материалы - некоторые утеплители, водопроводные трубы и другое.

С одной стороны, это забота о здоровье граждан. Асбест - это канцероген, он вызывает онкологию.

С другой, как говорит экс-санитарный врач Украины Святослав Протас, непонятно, чего в этом вопросе больше - медицины или экономики.

"Идет борьба за рынок стройматериалов, а более экологичные - в 2-3 раза дороже "устаревших",- пояснил он.

В селах же уже поднимается паника. Люди бояться, что их заставят демонтировать старый шифер и менять его на дорогую европейскую черепицу.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Чем не угодил шифер

Асбест - это минерал класса силикатов. Он широко используется в самых разных отраслях, начиная от строительства и заканчивая автомобиле-и ракетостроением.

Вместе с тем он отнесен к первой группе канцерогенов по классификации Международной ассоциации по изучению рака (МАИР). Его "сосед" по этой группе, к примеру, табак.

Асбест и материалы из него вызывают целый список болезней - от аллергии и бронхита до рака легких, гортани и почек. Поэтому развитые страны запрещают асбест и материалы из него. Они вне закона в более чем 60 странах, в том числе ЕС, Канаде, Австралии и др. К слову, Канада при этом является крупнейшим добытчиком асбеста. Его добывают также в России и Казахстане.

При этом асбест бывает разный: амфиброловой группы и хризотила.

Первый считается однозначно опасным. Хризотил называют относительно безопасным, хотя уже есть исследования, подтверждающие, что он также может вызвать рак, но не так быстро, как амфиброловый асбест.

Именно из "безпасного" хризотола производят шифер.

При этом Украина, договариваясь об ассоциации с ЕС, взяла на себя обязательства запретить использование асбеста в любом виде.

Что и было сделано в 2017 году, когда Минздрав обновил Государственные санитарные нормы и правила, фактически поставив крест на использовании асбеста.

Но в 2019 году Верховный суд своим решением признал неправомерность запрета. После чего изделия из хризотила снова оказались "легальными".

Между тем, обязательства перед Европой по асбесту остались, поэтому в любом случае его будут продвигать.

Будут ли менять шифер по селам

Сама возможность запрета этого традиционного кровельного материала пугает сельских жителей, ведь в украинских селах - едва ли не каждая хата "под шифером" (причем, крыши нужно периодически обновлять).

"Депутаты подготовили новый сюрприз для украинцев - проект закона 4142, который запрещает все виды асбеста, как в ЕС. Это тот случай, когда слепое копирование европейских законопроектов, без изучения местных особенностей, может сыграть злую шутку с украинцами. Может, депутаты не сильно разбирались, что есть два вида асбеста - смертельно опасный амфиброл и абсолютно безопасный хризотил. В Европе использовался первый, и последствия были плачевными. В то время как в Украине и США распространен асбест-хризотил, а запрещать его "под шумок" - это большая шибка, которая сильно ударит по кошелькам украинцев. Зачем это делать? В Украине большинство строений покрыты шифером из хризотила. Этот шифер безопасный, доступный и проверенный временем. Похоже, под прикрытием закона в ВР пытаются пролоббировать крупнейшие строительные корпорации, как всегда, забыв о нуждах простых граждан", — говорит руководитель сельхозпредприятия "Злато Таврии" (Херсонская область) Игорь Йосипенко.

По селам уже шириться информация о "запрете шифера", причем, люди боятся, что их заставят снимать старые крыши и ставить новые - из европейских кровельных материалов (что конечно же не так, в проекте ничего о демонтаже уже установленных материалов не сказано, да и закон обратной силы не имеет).

Хотя, как говорит Святослав Протас, ранее обсуждалась программа по стимулированию населения менять "опасные" шиферные крыши на экологически чистые. Но наши чиновники ждали, что под нее дадут денег в Европе, но пока финансирования нет.

Что касается строительства новых домов или починки старых крыш, то тут могут быть проблемы. Ведь если шифер запретят, из розницы он попросту исчезнет.

Понятно, что есть другие кровельные материалы, в том числе, так называемый безасбестовый шифер (в нем вместо асбеста используют поливинилацетатное волокно), еврошифер (из органических волокон, пропитанных битумом, уплотненных и покрытых защитным полимерным слоем) и другие. Но они дороже традиционного шифера. Если последний стоит порядка 130-150 гривен за лист, то более новые и экологичные материалы - в 1,5-2 раза дороже.

"Более экологичные материалы могут быть дороже в 2-3 раза. Понятно, что далеко не всем они по карману. Тут нужно сформировать систему субсидий, чтобы люди могли получить доплату от государства, и купить более "чистый" материал. Вряд ли кто-то принципиально станет настаивать на шифере, если ему пообещают черепицу", - говорит Протас.

Впрочем, о подобных программах пока никто не говорит. Да и вряд ли они возможны в нынешней ситуации, ведь не хватает денег даже на субсидии по коммуналке.

Опасны ли шиферные крыши

О том, опасен ли хризотил споры идут др сих пор.

К примеру, в США Агентство по защите окружающей среды (EPA) в 2019 году опубликовало новое правило Significant New Use Rule (SNUR), регулирующее правила использования асбестоцементных труб, кровельных материалов и плоских листов.

Им фактически разрешается производство хризотилсодержащих материалов на территории США, а также снимается требование проводить оценку риска таких товаров. Но производители должны получать разрешения у EPA. То есть, будет контроль призводства.

Экологи же считают, что "безопасного асбеста нет".

"Шифер только принято считать относительно безопасным, на самом деле все, где есть асбест, опасно для здоровья. И это, к слову, не тольк шифер, но и водопроводные трубы, многие покрытия и пр. В свое время шифер получил массовое распространение как надежный, долговечный и дешевый материал. О здоровье тогда никто не думал. Но уже есть многочисленные медицинские исследования, подтверждающие канцерогенность асбеста в любых видах. Ресь идет не только об использовании материала, но и о его утилизации. Ведь старый шифер у нас валяется просто на свалках", — говорит нам эколог Владимир Шелудько.

"Никто не опроверг, что хризотил тоже может вызвать рак. То есть, в принципе, он явно не дружественный для человека. Другое дело, что все асбестосодержащие вещества более опасны на производстве, чем в быту. Там они вызывают тяжелые профессиональные заболевания", - отмечает Протас.

Вопрос по ТЭС на сотни миллионов

Есть еще одна отрасль, по которой может ударить запрет асбеста, - энергетика, точнее, ТЭС.

"Волокна асбеста используются в теплоизоляционных материалах на ТЭС. И там асбест в разы опаснее, чем в шифере, так как все это - в непосредственном контакте с людьми да еще и при высоких температурах. Еще на этапе переговоров об Ассоциации с ЕС шла речь о полном запрете таких изоляторов на ТЭС. Но потом пришли к временному консенсусу - разрешить контролированное использование. То есть, все как и раньше, применяется, но персонал - в респираторах и проходит регулярные медосмотры. Правда, на практике эти нормы соблюдаются слабо", - рассказал нам Протас.

По его словам, в итоге теплоизоляцию на ТЭС все равно придется менять, а это - сотни миллионов. Без специальной государственной программы (и финансирования) такая замена вряд ли возможна.