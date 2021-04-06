В среду Украину накроет апрельским снегом и дождем. В Карпатах до -10, а на востоке до +15
В среду, 7 апреля, в Украине ожидается облачная и влажная погода. Синоптики прогнозируют в южных, восточных регионах и в Днепропетровской области умеренные, а местами значительные дожди. Температура воздуха в этих регионах ночью +2-7 градусов, а в дневные часы +10-15. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На остальной территории Украины ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Днем в центральных областях местами значительные осадки.
Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов. Днем воздух не прогреется выше +6.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, в южных, восточных, днем и в центральных областях - порывы 15-20 м / с.
В Карпатах - ночью умеренный, а небольшой снег. Ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже ноля.
В Киеве 7 апреля временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до +2 градусов, днем до +2-4.
Ранее "Страна" писала о том, что на Благовещение Украина будет со снегом, дождем и температурой до +18.
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