Ивано-Франковский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Центральной избирательной комиссии и другим представителям руководства государства с требованием признать недействительными результаты довыборов в Верховную Раду на округе №87, где победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Соответствующее обращение на заседании облсовета во вторник, 6 апреля, было принято голосами 55 депутатов.

Депутаты просят президента Владимира Зеленского, спикера Рады Дмитрия Разумкова, главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, генпрокурора Ирину Венедиктову, и. о. директора ГБР Алексея Сухачова отреагировать на нарушения, зафиксированные во время проведения и установления результатов промежуточных выборов.

"Учитывая многочисленные нарушения, допущенные органами власти и их должностными и служебными лицами, мы как представители громады Ивано-Франковской области, как граждане Украины, призываем вас иметь мужество взять на себя ответственность и выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания, обеспечив верховенство права, соблюдение прав и свобод избирателей", - говорится в сообщении.

В своем обращении облсовет потребовал:

Провести объективное расследование фактов грубых нарушений действующего законодательства Украины субъектами избирательного процесса на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 и привлечения их к ответственности.





Дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ в помещении окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 87.





Обеспечить объективное расследование фактов незаконного проникновения в помещение окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 87 и привлечение к ответственности лиц, похитивших избирательную документацию.





Проверить наличие признаков уголовного преступления в действиях народных депутатов Украины, которые находились в окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №87.





Признать выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87, проведенные 28 марта 2021, недействительными и объявить повторные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87.

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

В свою очередь Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

После этого Центральная избирательная комиссия отложила объявление результатов выборов.