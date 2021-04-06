Российский фотограф из Петербурга Александр Тен, который принимал участие в скандальной фотосессии обнаженных девушек в Дубае, успел сбежать из ОАЭ до приезда полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Согласно данным издания, Тен сбежал вместе со своей подругой - моделью Сашей Смеловой, которая известна по фотоссесиям в стиле ню. Пара улетела в Россию. Как доказательство их недавнего пребывания в ОАЭ приводятся снимки Смеловой с логотипом фотографа, сделанные на фоне пейзажей Дубаев. Фотографии обнародованы в одном из закрытых Telegram-каналов.

При этом в полиции Эмиратов считают, что именно Тен был фотографом на скандальной съемке на балконе отеля.

Однако сам Тен сказал изданию, что действительно был в в Дубае на днях, но улетел 3 апреля. А о нашумевшей фотосессии знает только из средств массовой информации.

Напомним, в Дубае за непристойное поведение задержали группу девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе отеля . Более десяти из них оказались украинками. Теперь девушкам грозят штрафы и тюремное заключение. По одной из версий фотоссесия могла быть частью рекламной компании порносайта.

"Страна" подробно писала о скандале.