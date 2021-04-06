Вступление Украины в НАТО усугубит вооруженный конфликт на Донбассе, для принятия соответствующего решения Киеву необходимо учитывать мнение "ЛДНР".

Об этом во вторник, 6 апреля, со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс-Украина".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше усугубит ситуацию", - сказал представитель Кремля.

"Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - добавил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", а получение государством Плана действий по членству в Альянсе "станет настоящим сигналом для РФ".

2 апреля Украина призвала НАТО организовать воздушное патрулирование над территорией страны на фоне наращивания войск России возле украинской границы.

В свою очередь Альянс обвинил Российскую Федерацию в препятствовании деэскалации напряженности на востоке Украины.