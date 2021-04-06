По версии следствия, в стрельбе в поезде Киев-Константиновка, которая произошла этой ночью, участвовал только один из двоих украинских офицеров. Ему сообщили о подозрении по фактам насилия в отношении правоохранителя и хулиганства.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка - Киев". Один из них, грубо нарушая общественный порядок, открыл стрельбу из вверенного огнестрельного оружия и оказал сопротивление правоохранителям. Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД". Пострадавших от инцидента нет" - заявили представители ведомства.

Стрелка задержали правоохранители, другого офицера доставили в гауптвахту.

Следственные действия продолжаются, оружие изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Красноградского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, стрельба произошла 6 апреля. После информации об инциденте поезд остановили на станции Красноград. Военнослужащих удалось задержать после прибытия КОРДа. Пассажиров на время спецоперации эвакуировали.

"Страна" поговорила с пассажиркой поезда, которая поделилась подробностями происшествия. По ее словам, стрельба началась в результате конфликта между военнослужащими.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Участников происшествия уже уволили со службы в Госспецсвязи.