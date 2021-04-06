Два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в американском городе Фредерик, штат Мэриленд. На месте ЧП работал спецназ.

Об этом сообщает The baltimore sun.

Как сообщает местная полиция, правоохранители отреагировали на на стрельбу в блоке 8400 по улице Прогресс-драйв около 9:06 по местному времени (16:09 по Киеву). При задержании подозреваемый был застрелен. Выясняются обстоятельства и причины стрельбы.

Напомним, что 1 апреля в США произошло третье массовое убийство за две недели. В Калифорнии злоумышленник открыл стрельбу в одном из офисных зданий. В результате погибли четыре человека, включая ребенка.

16 марта в Джорджии молодой парень Роберт Аарон Лонг нападал на массажные салоны и убил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель открыл огонь в супермаркете в городе Боулдер, в результате чего погибли десять человек, включая полицейского.

Также мы сообщали, что стрельбу в поезде Киев-Константиновка устроили пьяные офицеры-фельдъегеря, их уже уволили.