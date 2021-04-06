Генерального директора и по совместительству главного врача роддома №1 (сейчас - перинатального центра - Ред.) в Черновцах Дмитрия Манчуленко задержали на взятке в 12 000 долларов.

Об этом со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах сообщает портал "БукИнфо" во вторник, 6 апреля.

"На взятке 12000 долларов США задержали главного врача Черновицкого областного перинатального центра Дмитрия Манчуленко", - говорится в сообщении.

Подробности задержания пока неизвестны.

Отметим, что в 2014 году Дмитрия Манчуленко бывшие коллеги обвиняли в коррупции. Соответствующее обращение рассматривали на комиссии городского совета по этому вопросу. Тогда на заседание пригласили Манчуленко и врачей, которые подписали обращение с обвинениями.

В свою очередь обвинения в коррупции Дмитрий Манчуленко опроверг и заявил, что подаст в суд за клевету.

В июле 2020 Дмитрия Манчуленко уволили с должности гендиректора роддома, аргументируя решение тем, что учреждение изменило свой статус на некоммерческое коммунальное предприятие, а затем руководителя должны назначить по конкурсу.

После чего Манчуленко подал иск в Шевченковский районный суд. Суд позже удовлетворил этот иск и восстановил его в должности. Вместе с тем городской совет обязали выплатить Манчуленко компенсацию за вынужденные прогулы.

Ранее мы рассказывали, что запорожские врачи требовали у инвалидов деньги за бесплатные услуги.

Также сообщали, как в прошлом году врача столичного онкодиспанесра задержали на взятке в 2 тысячи долларов.