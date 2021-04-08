8 апреля пройдет под знаком убывающей Луны в Рыбах. В целом день выдастся напряженным. Придется получать много информации и общаться.

При этом будет несколько знаков Зодиака, которые по воле случая смогут поймать удачу за хвост. О ком именно идет речь - в астрологическом прогнозе на сегодня.

Наиболее удачно этот четверг пройдет у Овнов. Они смогут решить вопросы с документами, успеть посетить много мест по делам, позаботиться о здоровье, а, возможно, и улучшить свое благосостояние. Больше всего шансов на такие перспективы у них, кто встанет рано утром.

Тельцы будут заняты в том числе семейными вопросами, но все будет идти гладко. И к вечеру от недомолвок не останется и следа. Еще быстро удастся нормализовать отношения с коллегами, друзьями, дальними родственниками, соседями. Для этого достаточно с ними пообщаться.

Хорошие новости получат Раки. В награду за трудолюбие и свой характер они получат бонусы. Этому знаку Зодиака распылять свои усилия не стоит. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, самом важном.

Все остальным Звезды рекомендуют проживать спокойный день, наполнить его новыми знаниями, пользой для себя и окружающих. Лучше отказаться от вредных привычек и пораньше лечь спать.

Дополнительно для всех огородников, садоводов и цветоводов - лунный посевной календарь на апрель 2021 года.

Сегодня, 8 апреля, рекомендовано сажать ранний картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, капусту, редис, морковь, горох. В саду можно заниматься ягодами, дома - декоративными растениями.

Стрижки сегодня делать астрологи не советуют - лучше посвятить время уходу за волосами. Магнитных бурь нет.