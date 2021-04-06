Во вторник, 6 апреля, двое украинских военнослужащих погибли в зоне конфликта на Донбассе. Один боец подорвался на взрывном устройстве, а второй погиб из-за минометного обстрела противника.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Один из инцидентов произошел недалеко от населенного пункта Невельское в Донецкой области. Во время минометного обстрела боец ВСУ получил ранения и, несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, умер во время эвакуации.

"Также, недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, в марте под минометным обстрелом на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ. В начале апреля под Шумами погиб боец ВСУ, который подорвался на неизвестном устройстве. 6 апреля на блокпосту в Луганской области умер инспектор полиции.

Также мы писали, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе.