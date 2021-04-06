Жена подозреваемого в создании частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко Наталья Московец обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить юриста из Офиса президента на апелляционное заседание по его делу.

Соответствующее видео с женой Семенченко и его детьми обнародовано на странице Семенченко в Facebook.

"Семен Семенченко - это человек, который отдал для независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей. (...) Завтра, 7 апреля, в 11:00 апелляционный суд решит, является ли Семен Семенченко опасным для Украины человеком, который, пока ищут доказательства его вины, должен быть за решеткой. Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам. Поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал завтра, 7 апреля, на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости", - сказала супруга подозреваемого.

Напомним, Семенченко проходит по делу о незаконном создании частной военной компании. Суд арестовал его на 2 месяца без права на залог. Вскоре после заседания суда он был госпитализирован.

Уже 3 апреля стало известно, что Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.