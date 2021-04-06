Двоих военнослужащих фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины, которые устроили стрельбу в поезде Константиновка - Киев, уволили с должностей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи в Фейсбуке.

Приказом от 6 апреля военнослужащих освободили от должностей. "По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области", - заявил временно исполняющий обязанности главы Госспецсвязи Дмитрий Маковский.

Он рассказал, что один из стрелявших являлся дипломатическим курьером Отдела дипломатических курьеров ГУУФС Госспецсвязи, а второй - старшим офицером фельдсвязи по особым поручениям первого отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФС Госспецсвязи.

Кроме того, в Маковский добавил, что почта, которую доставляли военнослужащие, не пострадала во время устроенного ими инцидента. Ее доставляют по маршруту адресатам.

По словам Маковского, для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

В пресс-службе Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщилии, что два офицера спецсвязи находились в состоянии алкогольного опьянения в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев". Один из них открыл стрельбу из вверенного огнестрельного оружия и сопротивлялся силовикам. Противоправные действия офицера прекратило спецподразделение "КОРД".

Пострадавших в результате стрельбы нет. Оружие нарушителей общественного порядка в установленном порядке изъяли. Движение поезда восстановили. Одного из офицеров доставили для вытрезвления в гауптвахту, другого - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, стрельба произошла 6 апреля. После информации об инциденте поезд остановили на станции Красноград. Военнослужащих удалось оперативно задержать после прибытия КОРДа. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров на время полицейской спецоперации эвакуировали.

В "Укрзализныце" рассказывали, что поезд опаздывал на шесть часов. Сейчас он уже прибыл на столичный вокзал.

"Страна" поговорила с пассажиркой поезда. Она рассказала, из-за чего военные открыли стрельбу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.