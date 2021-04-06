Во вторник, 6 апреля, на столичный вокзал прибыл поезд Киев-Константиновка, который задержался по прибытию на шесть часов из-за перестрелки в вагоне.

Напомним, стрельбу устроили двое военнослужащих, после чего их задержали правоохранители.

Начальник поезда Олег Иванович сообщил "Стране", что не знает из-за чего произошла стрельба между сотрудниками Госспецсвязи.

"Может, между собой что-то не поделили. Этого я не знаю. Продолжаются следственные действия. Я находился рядом через купе, услышав выстрел, выглянув и увидел, что в закрытом купе есть пулевые отверстия. К счастью, другие пассажиры были в купе подальше и уже отдыхали", - сообщил Олег Иванович.

Любовь Ивановна, которая ехала в 13 вагоне поездка Киев-Константиновка сообщила, что из-за задержки поезда не успела на самолёт.

"Та страх Господний, что было. А было ужасно, как этих вояк пьянчуг можно было пускать в вагон. Я удивляюсь. Наркоманы и пьянчуги", - сказала она.

На вопрос из-за чего началась стрельба она сказала: "водку пили".

Напомним, двое военнослужащих, которые ехали в поезде из Константиновки в Киев, устроили стрельбу. Дорожная полиция эвакуировала пассажиров вагона. К операции по задержанию правонарушителей привлекли КОРД. В МВД рассказали, что стрелявшие забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

Также мы показывали видео с места стрельбы, которую в поезде устроили двое военных.