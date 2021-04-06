В день Благовещения, который отмечают 7 апреля, на территории Украины будут соседствовать синоптические процессы, связанные с заливом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона (карта 1). При этом холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха до +1-5 градусов и даже снег на севере и местами в западных и центральных областях Украины. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, восточная часть окажется в теплом секторе циклона. В частности, в Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до + 14-18 градусов.

"Дожди из-за деятельности активного циклона ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях, тех, что ближе к восточной части. Столбики термометров поднимутся до + 9 + 13 градусов. В Луганской, Донецкой областях и в Запорожье - до 14-18 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Также синоптик прогнозирует прояснения между осадками днем ​​в западных областях и в южной части Украины.

"Взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра до порывистого, временами сильного", - говорится в сообщении.

По данным Диденко, в Киеве на Благовещение ожидается изменение погоды. Придет похолодание до дневных +3-5 градусов. Дождь будет превращаться в мокрый снег (карта 2). Юго-западный ветер перейдет в северный и северо-западный, будет порывистым.

"На выходных, 10-11 апреля, атмосфера угомонится и компенсирует эти все ближайшие весенние какибеки солнечной и теплой погодой", - обнадеживает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что вторник принесет в Украину апрельский снег и усиление ветра.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за ожидания холодов и снега отложили окончание отопительного сезона.