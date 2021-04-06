В США продолжается суд по делу гибели Джорджа Флойда, из-за которой началась волна протестов против полицейского насилия и расовой дискриминации. В суде адвокат обвиняемого полицейского Дерека Човина показал новое видео, на котором запечатлено, что офицер наступил коленом не на шею задержанного а на его спину.

Об этом сообщает Forbes.

На кадрах, снятых при помощи нагрудной камеры одного из полицейских, видно, что колено полицейского упирается не в шею Флойда, а в его спину. В то же время этот факт не отменят результатов судмедэкспертизы, согласно которым причиной смерти мужчины стала гипоксия (кислородное голодание).

В свою очередь независимый врач-эксперт на суде предположил, что удушение могло произойти из-за действия наркотических веществ, которые были обнаружены в крови Флойда.

Напомним, после ареста Джордж Флойд скончался в реанимации, что стало причиной массовых протестов, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией.

Уже в феврале этого года стало известно о еще одном случае смерти задержанного в США. По данным журналистов, полицейский несколько минут стоял коленом у него на шее.