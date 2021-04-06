Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова будет лично контролировать ход уголовных дел по расследованию нападений на осужденного за похищение и пытки человека радикала Сергея Стерненко.

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко? Отмалчиваться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко" - сказала генпрокурор.

Кроме того, она рассказала, что три уголовных дела о покушениях на радикала объединены в одно и отправлены для расследования в СБУ. По словам генпрокурора, она ежедневно получает доклады о ходе дела и прикладывает все усилия, чтобы разобраться и довести до суда обвинительный акт в отношении тех, кто покушался на Стерненко.

Напомним, в прошлом году СБУ объявила о подозрении за нападение на Стерненко двум мужчинам. Один из них - Иван Кузнецов, в преднамеренном убийстве которого обвиняют радикала.

Также мы писали, что 23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества за похищение и пытки человека.