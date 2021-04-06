Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ начала контрольные проверки боевой готовности Вооружённых сил. По его словам, войска вышли на полигоны для учений.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 6 апреля.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - заявил министр.

Он также добавил, что необходимо "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Министр обороны РФ также рассказал, что учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

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