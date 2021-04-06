В Госдепе США обвинили Россию в подрыве усилий по деэскалации ситуации в Украине. Вашингтон обсуждает со странами-членами НАТО растущую напряженность на Донбассе.

Об этом со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса в Facebook сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

"Дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в Украине, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года. Мы обсуждаем наше беспокойство с союзниками по НАТО по поводу растущей напряженности в регионе и увеличения нарушений режима прекращения огня", - заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, МИД России предупредил США о провокациях на Донбассе, которые, как утверждает российское ведомство, может устроить Киев.

Также мы писали о том, что Москва отказалась давать США разъяснения по ситуации на границе с Украиной.