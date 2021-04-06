Пользователи сети не на шутку встревожились, обнаружив на картах Google снимок, который, на первый взгляд, запечатлел две вырытые могилы с телами мертвых людей. Они находились посреди поля в американском штате Орегон, недалеко от города Портленд.

Об этом пишет издание Daily Mirror.

Рядом с могилами интернет-пользователи не увидели ни лопаты, ни каких-либо других приспособлений, позволяющих осуществить погребение.

По данным издания, вырытые ямы оказались частью арт-проекта в рамках фестиваля современного искусства. Перформанс демонстрировал метафору семейных отношений: два партнера, лежа в могилах, одной рукой разрывали землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

Ранее "Страна" писала о том, что власти города в Бразилии разрешили освобождать старые могилы для новых умерших от коронавируса.

Также мы сообщали, что под Киевом посреди дороги установили могильный крест и возложили рядом венок.