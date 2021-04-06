В пятницу, 9 апреля, Одесский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на арест радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении и пытках человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Стерненко.

"В эту пятницу, 9 апреля, в 11:00 Одесский апелляционный суд будет рассматривать изменение меры пресечения Сергею Стрененко и Руслану Демчуку", - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что решение о мере пресечение "будет сигналом" перед рассмотрением апелляции на приговор Стерненко и Демчуку, судебное слушание по которой состоится 16 апреля.

"Если Стерненко и Демчука произвольно оставят в СИЗО, где их содержат уже полтора месяца абсолютно незаконным решением, это будет означать, что власть дальше врет и не собирается ничего менять.... В таком случае наша реакция будет соответствующей. А борьба за справедливость продолжится - всеми доступными нам методами", - предупредили в сообщении.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества, по делу о похищении и пытках человека.

Помимо этого Стерненко обвиняют в предумышленном убийстве Ивана Кузнецова, которое произошло 24 мая 2018 года.

Также мы писали, что в день рождения радикала, 20 марта, его сторонники устроили массовую акцию протеста на Банковой. Митинг перерос в атаку Офиса президента.