Ивано-Франковскую область, которая уже больше месяца находится в "красной" зоне адаптивного карантина, в ближайшее время могут перевести в "оранжевую".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает. Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - сказал Шмыгаль.

Также на совещании обсудили, что в Министерстве здравоохранения ожидают увеличения поставок вакцин уже в середине апреле. В частности, ожидаются первые поставки вакцин в рамках программы COVAX, а также новая партия китайского препарата "Sinovac".

Кроме того, Минздрав во исполнение решения СНБО разрабатывает обновленный план вакцинации.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов также назвал три региона Украины, которые скоро могут покинуть "красную" зону. Речь шла, кроме Ивано-Франковской, о Черновицкой и Закарпатской областях - там ситуация с коронавирусом улучшается.

Также мы писали о том, что по решению местных властей, "оранжевая" Хмельницкая область со среды уходит на карантин "красной" зоны.