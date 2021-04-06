В Румынии обнаружен британский штамм коронавируса с особыми мутациями, которые способны снижать эффективность вакцин. При этом новый вид инфекции был выявлен в пробах, взятых у человека, не посещавшего Великобританию.

Об этом информирует пресс-служба румынского Университета имени Штефана чел Маре, исследователи которого выявили новый штамм.

Очередную разновидность инфекции выявили в больнице скорой помощи округа Сучава, расположенного неподалеку от границы с Украиной.

"К трем вызывающим опасения вариантам вируса, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02)", - говорится в пресс-релизе университета.

Сотрудники лаборатории метагеномики и молекулярной биологии университета в течение последних двух недель исследовал 91 образец коронавируса, взятого у пациентов, у которых был выявлен положительный результат на SARS-CoV-2.

В то же время мутация E484K, по словам пресс-службы университета, представляет "большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин".

"Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K", - заявили румынские эксперты.

Напомним, о том, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов, стало известно в середине декабря.

В феврале этого года в США обнаружили семь вариантов коронавируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму. К 1 апреля британский штамм коронавируса был выявлен во всех регионах Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, чем опасна эта разновидность инфекции.