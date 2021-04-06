Мобильный Covid-госпиталь, который работал на территории Прикарпатья, переместили в город Славута Хмельницкой области. Медучреждение полностью готово к приему больных коронавирусом, сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Рассчитанный на 1200 коек госпиталь состоит из 35 палаток, 24 их них - это госпитальная база.

"В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сообщили в ГСЧС.

На месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Госпиталь уже полностью готов к приему больных Covid-19, утверждают спасатели.

Ранее "Страна" писала о том, что Хмельницкая область со среды уходит на карантин "красной" зоны и публиковали список ограничений.

Также мы сообщали, что в Полтаве протестующие против карантина перекрыли центр города.