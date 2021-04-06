Отказ Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе ехать в Минск на переговоры по Донбассу может иметь последствия в виде срыва дипломатического урегулирования на востоке Украины и разрушения отношений с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина выбрала дипломатический путь урегулирования конфликта и возвращения временно неподконтрольных территорий. Очевидно, подчиненные с президентом не согласны. Резников и ему подобные провокаторы делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины – Беларусью", - говорится в заявлении партии.

"ОПЗЖ" призывает правительство Украины отказаться от подобных заявлений, которые могут испортить отношения с соседними государствами. Во фракции считают, что на данный момент главная задача правительства - урегулировать ситуацию на линии разграничения.

"Мы призываем Президента Украины очистить украинскую делегацию в ТКГ от безответственных политиканов. Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые. Украинский народ ждет от власти мира, ответственной внешней политики и партнерских отношений с соседними странами, а не провокационных ультиматумов", - заявили в "ОПЗЖ".

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация не намерена ехать на переговоры в Минск, из-за "вражеской риторики Беларуси".

Также мы писали, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе. На время карантина из-за коронавируса заседания проходят в онлайн-формате.