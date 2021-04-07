Каждый год святой праздник Благовещения отмечают 7 апреля. За девять месяцев до Рождества Христова Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она подарит миру Спасителя.
Издавна этот день был днем покоя, когда прекращались все работы в доме и поле, а в небеса выпускали голубей.
Расскажем о том, какие народные, погодные и пернатые приметы важно взять на вооружение в этот светлый праздник. Отдельно - самые красивые открытки с Благовещением.
Что категорически нельзя делать на Благовещение
- Запрещается работать. По народной примете "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Тяжелый физический труд навлекают на труженика несчастье
- Нежелательно покупать или надевать новые вещи. Долго они не послужат
- Нельзя в праздник ругаться с близкими, сквернословить, думать о людях плохо, злословить или обижаться по пустякам
- Нельзя грешить или поддаваться искушению
- Нельзя предаваться унынию, которое священнослужители называют "полуденным бесом"
- Не дают сегодня в долг и сами не занимают денег, чтобы не испытывать нужды в течение года
- Те, кто придерживается Великого поста, не употребляют мясо и яйца.
Что надо делать на Благовещение
- Хозяйки пекут просфоры для службы в церкви. После освящения хлебец съедали натощак, чтобы быть счастливым весь год
- Духовенство совершает службы в голубых облачениях. Этот цвет считается цветом Богородицы и символизирует чистоту и непорочность
- После литургии священники вместе с прихожанами на паперти выпускают в небо белых голубей, символизирующих благую весть архангела Гавриила, свободу и Бога Святого Духа
- Повседневные дела по дому вполне уместны (накануне даже принято наводить чистоту), если не отвлекают от молитвы. Дома можно прочесть акафист Богородице.
- Благовещение выпадает на день строгого Великого поста. В трапезе разрешена рыба, растительное масло и вино по случаю значимой даты. Все в умеренных количествах.
- Приветствуются пожертвования и благотворительность, помощь нуждающимся и добрые дела.
Благовещение 2021 - пернатые приметы дня
Выпуск в небо птиц издавна считался главной традицией праздника. Пернатых покупали в клетках на базаре, чтобы на Благовещение отпустить на свободу. Этот жест наделялся глубоким символизмом - человек надеется на свободу, отпущение грехов, спасение и вечную жизнь. Церковь воцерковила народный обычай в христианстве.
Эти птицы также считаются добрым вестником. Поэтому если вам попался ручной голубь, можете смело выпускать его в небо - он обязательно отнесет на небеса молитву того, кто его отпустил. Зоозащитники также советуют выпускать в небо прирученных голубей, а не покупать диких птиц.
В этот день важно быть наблюдательным и к городским птицам. Считается, что обилие голубей 7 апреля - признак радостной и счастливой весны. Если увидите стаю воробьев - обретете стабильную и спокойную жизнь. Синички являются предвестниками изменений в личной жизни. А вороны - к печали. Если же в праздник увидите мертвых птиц - ждите неприятностей.
Народные приметы 7 апреля для жителей села
На Благовещение жители сел переселялись в прохладную часть избы. Хозяйка брала в руки метлу, чтобы согнать кур с насеста. Так домашняя птица начинала нестись к Пасхе. В этот же день на поля впервые выпускали скот.
Чтобы сохранить хозяйство в целости и отпугнуть хищников, было принято всячески шуметь и звенеть ведрами на огороде. Вечером больные растения посыпали золой из печи. Считалось, что это излечит их и сохранит урожай.
О чем говорит погода на Благовещение
Благовещение называли третьей встречей весны и "полупасхой", потому что погода указывала на ту, которая будет на Пасху (2 мая).
Пристально наблюдали за небом. Ясная погода без облаков сулила дождливое лето. Солнечная и теплая погода говорила про урожайное лето. Если день ветренный, а утром стоит туман - жди урожайный год. Дожди свидетельствовали про обилие хлеба. А если немного похолодает накануне праздника - к урожаю огурцов. Гроза – к обилию орехов. Если ласточки не летают - весна придет поздно, а лето будет холодным.
В этот праздник множество различных примет. И каким из них верить - оставим на усмотрение читателей. Главное, чтобы Благовещение Пресвятой Богородицы принесло каждой семье счастье и радость.
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