Каждый год святой праздник Благовещения отмечают 7 апреля. За девять месяцев до Рождества Христова Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она подарит миру Спасителя.

Издавна этот день был днем покоя, когда прекращались все работы в доме и поле, а в небеса выпускали голубей.

Расскажем о том, какие народные, погодные и пернатые приметы важно взять на вооружение в этот светлый праздник. Отдельно - самые красивые открытки с Благовещением.

Что категорически нельзя делать на Благовещение

Запрещается работать. По народной примете "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Тяжелый физический труд навлекают на труженика несчастье

Нежелательно покупать или надевать новые вещи. Долго они не послужат

Нельзя в праздник ругаться с близкими, сквернословить, думать о людях плохо, злословить или обижаться по пустякам

Нельзя грешить или поддаваться искушению

Нельзя предаваться унынию, которое священнослужители называют "полуденным бесом"

Не дают сегодня в долг и сами не занимают денег, чтобы не испытывать нужды в течение года

Те, кто придерживается Великого поста, не употребляют мясо и яйца.

Что надо делать на Благовещение

Хозяйки пекут просфоры для службы в церкви. После освящения хлебец съедали натощак, чтобы быть счастливым весь год

Духовенство совершает службы в голубых облачениях. Этот цвет считается цветом Богородицы и символизирует чистоту и непорочность

После литургии священники вместе с прихожанами на паперти выпускают в небо белых голубей, символизирующих благую весть архангела Гавриила, свободу и Бога Святого Духа

Повседневные дела по дому вполне уместны (накануне даже принято наводить чистоту), если не отвлекают от молитвы. Дома можно прочесть акафист Богородице.

Благовещение выпадает на день строгого Великого поста. В трапезе разрешена рыба, растительное масло и вино по случаю значимой даты. Все в умеренных количествах.

Приветствуются пожертвования и благотворительность, помощь нуждающимся и добрые дела.

Благовещение 2021 - пернатые приметы дня

Выпуск в небо птиц издавна считался главной традицией праздника. Пернатых покупали в клетках на базаре, чтобы на Благовещение отпустить на свободу. Этот жест наделялся глубоким символизмом - человек надеется на свободу, отпущение грехов, спасение и вечную жизнь. Церковь воцерковила народный обычай в христианстве.

Эти птицы также считаются добрым вестником. Поэтому если вам попался ручной голубь, можете смело выпускать его в небо - он обязательно отнесет на небеса молитву того, кто его отпустил. Зоозащитники также советуют выпускать в небо прирученных голубей, а не покупать диких птиц.

В этот день важно быть наблюдательным и к городским птицам. Считается, что обилие голубей 7 апреля - признак радостной и счастливой весны. Если увидите стаю воробьев - обретете стабильную и спокойную жизнь. Синички являются предвестниками изменений в личной жизни. А вороны - к печали. Если же в праздник увидите мертвых птиц - ждите неприятностей.

Народные приметы 7 апреля для жителей села

На Благовещение жители сел переселялись в прохладную часть избы. Хозяйка брала в руки метлу, чтобы согнать кур с насеста. Так домашняя птица начинала нестись к Пасхе. В этот же день на поля впервые выпускали скот.

Чтобы сохранить хозяйство в целости и отпугнуть хищников, было принято всячески шуметь и звенеть ведрами на огороде. Вечером больные растения посыпали золой из печи. Считалось, что это излечит их и сохранит урожай.

О чем говорит погода на Благовещение

Благовещение называли третьей встречей весны и "полупасхой", потому что погода указывала на ту, которая будет на Пасху (2 мая).

Пристально наблюдали за небом. Ясная погода без облаков сулила дождливое лето. Солнечная и теплая погода говорила про урожайное лето. Если день ветренный, а утром стоит туман - жди урожайный год. Дожди свидетельствовали про обилие хлеба. А если немного похолодает накануне праздника - к урожаю огурцов. Гроза – к обилию орехов. Если ласточки не летают - весна придет поздно, а лето будет холодным.

В этот праздник множество различных примет. И каким из них верить - оставим на усмотрение читателей. Главное, чтобы Благовещение Пресвятой Богородицы принесло каждой семье счастье и радость.

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