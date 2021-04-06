На окраине города Сватово Луганской области во время несения службы на блокпосту умер 34-летний инспектор батальона "Миротворец" ГУ Нацполиции в Киевской области Денис Миронов. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. (…) Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память", – говорится в сообщении на странице полиции Киевской области в Facebook.

Правоохранители не поделились информацией о причинах и обстоятельствах смерти полицейского.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, в результате обстрела украинских позиций в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ.

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