Пока нет официальных подтверждений тому, что похищенный в Молдове судья Николай Чаус находится в Украине. Но это может быть действительно так, поскольку такую информацию огласил аффилированный с Офисом президента Украины телеграм-канал.

Такое мнение в беседе со "Страной" высказал адвокат судьи Ростислав Кравец.

"Пока никаких официальных подтверждений тому, что Чаус в Украине, нет. Есть только информация из различных Телеграм-каналов. Но важно, какие источники об этом сообщают. Так, о том, что Чаус находится в НАБУ и дает показания, написали каналы, которые не скрывают свою связь с Офисом президента Украины. Поэтому уже на 90% можно быть уверенным, что Чаус - в Украине", - заявил "Стране" Кравец.

Но, если это так, то адвокат сомневается, что показания Чауса, взятые после похищения и без присутствия адвоката, в дальнейшем могут быть приняты судом.

"У меня один вопрос: что в НАБУ будут делать с этими показаниями, взятыми у лица, которое выкрали, привезли в страну с побоями и без присутствия адвоката. Вряд ли суд примет такие доказательства. Вообще не понимаю, зачем Чауса нужно было похищать. Возможно, пытались заставить понервничать Петра Порошенко. Но у меня большие сомнения, что вся эта спецоперация что-то даст, кроме назревающего международного скандала с дружественной страной", - отмечает юрист.

Он также уточнил, что супруга Николая Чауса, Светлана, не в курсе, что происходит с ее мужем. С ней до сих пор никто не связывался после похищения.

"Следователи в Молдове, которые ведут дело о похищении Чауса, тоже информацию не предоставляют. Светлана Чаус пишет официальные обращения во все возможные европейские инстанции. Может быть, она и в украинские инстанции направит заявления, чтобы отреагировали на вопиющий случай беззакония", - заявил Ростислав Кравец.

Напомним, что 3 апреля стало известно о похищении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который скрывается с 2016 года в Молдове после объявления подозрения НАБУ.

Также мы сообщали, что телеграм-каналы Молдовы публикуют данные украинцев, якобы причастных к похищению судьи Чауса.