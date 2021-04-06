В Окружном административном суде (ОАКС), где проходило заседание о запрете "Партии Шария", объявили перерыв.

Судья Нана Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе. Согласно процедуре, она передала дело на "распределение".

Ходатайство в ближайшие несколько дней рассмотрит другой судья.

Между тем, акция под судом, которую устроили с утра сторонники "Партии Шария", закончилась. Ее участники расходятся.

Напомним, заседание суда по данному делу началось утром 6 апреля. Под судом утром собралось около 200 человек. Люди хотели попасть на судебный процесс, так как подали заявления в качестве стороны процесса, но Нацгвардия заблокировала проход к суду.

Заседание проходит по делу о запрете "Партии Шария", соответствующий иск Минюст подал иск в ОАСК 11 марта. После этого суд открыл производство. В сообщении на сайте ОАСК говорилось, что "Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме. Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария".

Накануне Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). После чего СБУ заявила о нарушениях при перерегистрации Партии Шария и попросила международной помощи в деле.