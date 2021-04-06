По информации молдавских СМИ, украинского экс-судью Николая Чауса, которого похитили 3 апреля в Кишеневе, могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Однако правоохранители Молдовы не могут подтвердить эту информацию, так как авто с дипломатическими номерами на границе не досматривают.

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Молдовы Павла Войку сообщает Newsmaker.

Войку сообщил, что следствие уже установило личности нескольких организаторов и задержало одного подозреваемого в похищении. Также правоохранители нашли три машины, на которых похитили судью, и установили, по какому маршруту они передвигались.

По данным полиции, похитители въезжали в Молдову, начиная с 23 марта, в том числе и в день похищения, 3 апреля.

Информацию о предполагаемых похитителях, по словам Войку, проверяют, уже получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.

Напомним, о похищении Николая Чауса в субботу, 3 апреля, заявила его супруга. Позже эту информацию подтвердили в полиции Кишенева.

Кроме того, 5 апреля в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья Чаус уже может быть в Украине.

Также были опубликованы данные украинцев, якобы причастных к похищению судьи Чауса. В телеграм-каналах утверждали, что двое из них - сотрудники дипмиссии Украины.