В возрасте 54 лет скончался британский актер Пол Риттер, который сыграл Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" от HBO. Об этом сообщил его агент, передает Тhe Guardian.

Известно, что артист страдал онкологической опухолью мозга, он умер у себя дома, рядом с ним до последнего находилась его семья.

Пол Риттер. Фото: theguardian.com

"Он мирно умер дома, находясь рядом со своей женой Полли и сыновьями Фрэнком и Ноем. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга... Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать", - говорится в сообщении агента.

Пол Риттер сыграл патриарха семьи Мартина в "Ужине в пятницу", он снимался во многих фильмах, включая "Гарри Поттер и принц-полукровка" и "Квант милосердия".

Также он был талантливым театральным актером и был номинирован на премию Оливье в 2006 году за роль в фильме "Корам Бой" и на премию "Тони" за главную роль в 2009 году в "Нормандских завоеваниях".

Ранее "Страна" писала о том, что от последствий коронавируса умер легендарный комментатор бокса Владимир Гендлин.

Также мы сообщали, что в Москве умерла известная актриса Нина Зоткина, тело нашли спустя две недели.