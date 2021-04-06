Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на Донбассе, где наблюдается обострение ситуации, являются безусловным приоритетом Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает РИА "Новости" во вторник, 6 апреля.

"Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично. Главное, чтобы ничто не спровоцировало военные действия украинских вооруженных сил по отношению к людям, живущим "в республиках", - сказал Песков.

Между тем спикер Кремля не дал четкого ответа на вопрос о возможных действиях РФ в случае эскалации ситуации в Донбассе.

"Не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Ситуация напряженная и любые высказывания могут использоваться для неправильной картины и могут способствовать увеличению напряженности", - сказал Песков.

Ранее мы сообщали, что границе с Украиной Россия наращивает свои войска.

Между тем Москва отказалась давать Соединенным штатам какие-либо разъяснения в ответ на просьбу Вашингтона объяснить, что происходит с передвижений российских войск у границ с Украиной, заявив, что на прошлой неделе уже дали пояснения. Тогда Песков сказал, что эта ситуация не должна беспокоить другие страны.

Также мы рассказывали, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе.