В Офисе президента хотят рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича по ускоренной процедуре. Кроме того, у Зеленского требуют не допускать допроса Януковича в судебном процессе в режиме видеосвязи.

Об этом со ссылкой на источник в Верховном суде сообщает Telegram-канале "Легитимный".

Изначально указанное дело, которое находится в Верховном суде, собирались рассматривать Большой палатой судей, и это заняло бы достаточно много времени.

Однако из Офиса президента пришло негласное распоряжение рассматривать его по ускоренной процедуре лишь тремя судьями. Президент поставил условие рассмотреть дело в течение месяца и подтвердить приговор двух нижестоящих инстанций: Оболонского районного и Киевского апелляционного судов.

Также у Зеленского требуют не допускать допроса Януковича в судебном процессе в режиме видеосвязи. В Офисе президента рассчитывают, что "кейс Януковича" на фоне решений СНБО станет поводом для поднятия рейтинга главы государства, прежде всего у правого электората, за который он борется с Порошенко.

Позиция по этому поводу самого Верховного суда пока неизвестна, поскольку если рассмотреть такое резонансное дело с нарушениями, это откроет перспективы для Януковича в ЕСПЧ.

Напомним, в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.

Также мы писали о том, что адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.