Под Окружным административным судом Киева, где сегодня должен начаться судебный процесс по запрету "партии Шария" проходит акция сторонников Анатолия Шария.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Истец (Минюст) просит суд запретить деятельность Партии Шария на основании материалов уголовного производства по делу Анатолия Шария, которые предоставило СБУ.

Под судом собралось около 200 человек. Люди хотят попасть на судебный процесс, но Нацгвардия заблокировала проход к суду.

Участники протеста выступают против запрета деятельности "Партии Шария". Накануне Шарий призвал своих сторонников прийти на суд и потребовать допустить их в качестве стороны процесса.

Поэтому сейчас люди под судом говорят, что они пришли не на акцию протеста, а на судебное заседание так как они все являться участниками судебного процесса.

Ранее суд отклонил заявление партии о рассмотрении дела в общем производстве, вернул встречный иск партии в Министерство юстиции Украины и планирует рассмотреть дело в упрощенном производстве. Это значит, что партия не сможет подать апелляцию на данное решение и партия будет закрыта.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

После чего СБУ заявила о нарушениях при перерегистрации Партии Шария и попросила международной помощи в деле.

11 марта Минюст подал иск в ОАСК о запрете "Партии Шария". Суд открыл производство. В сообщении на сайте ОАСК говорилось, что "Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария"