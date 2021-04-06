Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.

Об этом Agence France-Presse сообщило в Twitter во вторник, 6 апреля.

Напомним, на сегодняшний день известно о летальных случаях после прививки AstraZeneca в ряде стран: в Великобритании, Норвегии, Грузии, Германии, и других. После инцидентов, некоторые государства отказались продолжать вакцинацию данным препаратом людей младше 60 лет, в частности Нидерланды, Германия и Словения. Несмотря на то, что еще в марте EMA назвал вакцину AstraZeneca безопасной.

В свою очередь в США завод "Emergent BioSolutions" компании "Johnson & Johnson" остановил производство вакцины AstraZeneca.

При этом Украина продолжает игнорировать отказы от препарата AstraZeneca, который переименовали в Vaxzevria.