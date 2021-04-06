Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник, 6 апреля, снова проводит обыски в Окружном административном суде Киева.

Об этом в Facebook сообщил глава ОАСК Павел Вовк.

"Я понимаю, в это трудно поверить, но… в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела – одно даже не довели до суда, второе - грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд", - написал Вовк.

По его словам, он ожидает "очередную фантастическую историю", имея в виду обвинения, которые последуют от НАБУ.

"Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей – иначе зрители устают и перестают хлопать", - сообщил глава ОАСК.

По информации "Слидство.инфо", сегодня НАБУ задержало брата главы Окружного суда Киева якобы при получении 100 тысяч долларов взятки.

Напомним, судье Павлу Вовку инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

"Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК и судьи Вовка, в своем материале.