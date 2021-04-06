Появились фото с места, где прогремел взрыв в подъезде многоэтажного дома в Калининском районе неподконтрольного Донецка.

Об этом сообщают в донецких Telegram-каналах во вторник, 6 апреля.

На кадрах запечатлен подъезд дома, где произошел взрыв, а также капли крови, предварительно, мужчины, который обнаружил пакет со взрывным устройством и лишился фаланги пальца.

Сейчас на месте взрыва сейчас работают спецслужбы. Предварительно инцидент квалифицируют как теракт.

Напомним, утром во вторник, 6 апреля, в Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка в подъезде дома по ул. Овнатаняна, 20-а произошел взрыв в результате которого пострадал мужчина. Позже его направили в больницу.

Также на кадрах запечатлен сотрудник "полиции ДНР".

Ранее мы рассказывали, что в Славянске в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины выявили скрытый арсенал оружия, включая тротил и карты-схемы с отмеченными целями Донбасса.

Также мы показывали видео взрыва, который разнес в щепки двухэтажный гараж в Киеве. Взрыв большой мощности полностью разрушил двухэтажный гаражный бокс, повредил припаркованный рядом автомобиль и забор в соседнем дворе. Инцидент не привел к пострадавшим и жертвам.