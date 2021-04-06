Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО - это единственный путь для завершения войны на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы стремимся реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. Плана действий по членству в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский в ходе разговора заявил, что в последние недели на Донбассе наблюдается очень опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны противника и количества погибших украинских военных. Также президент проинформировал Йенса Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины.

Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать там свое военное присутствие, которое должно "стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству".

Напомним, ранее в начале апреля у Зеленского призвали НАТО организовать воздушное патрулирование Украины.

Также мы писали, что 5 апреля Зеленский из Катара позвонил Джонсону и попросил помочь с НАТО.