Запад продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что Киев нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу. Однако Россия просит Германию и Францию "привести украинские власти в чувство".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в ходе визита в Индию.

Как заявили в внешнеполитическом ведомстве, российская сторона неоднократно говорила европейским коллегам о невыполнении Украиной соглашений. На встречах в формате "нормандской четверки" Россия не видит попыток со стороны Германии и Франции образумить Киев. По мнению Лаврова, европейцы исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.

"Когда многократно президент (Украины Владимир) Зеленский, и те, кто отвечает за работу в нормандском формате и контактной группе по Донбассу, постоянно заявляют о том, что минские соглашения нужны только для того, чтобы сохранять санкции Запада против России, либо требуют их пересмотра, либо предлагают нарушать согласованные форматы, приглашать откровенно проукраинских представителей в нормандский формат и в контактную группу. Все это прискорбно", - сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, Россия не видит энергичных действий со стороны Германии и Франции по "приведению украинской стороны в чувства, а сейчас уже много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно".

"Киев перешел о критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они все же потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере", - добавил Лавров.

На видео Лавров об Украине - с 16:10

Ранее "Страна" писала о том, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе.

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