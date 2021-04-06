Украина инициирует экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за обострения ситуации в регионе.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Делегация напомнила, что с момента прошлого заседания 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Также в результате прицельного огня противника погибли трое военнослужащих ВСУ и еще четверо получили боевые ранения и травмы.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - сказано в сообщении.

Поэтому глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с призывом поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждение вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после окончания карантина не собирается ехать на переговоры по Донбассу в Минск. Отметим, что сейчас заседания ТКГ проходят в онлайн-формате.

Также мы писали о том, что 5 апреля глава Офиса президента Ермак заявил, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по Донбассу.