Взрывное устройство, от которого под Донецком в поселке Александровское 2 апреля погиб пятилетний мальчик, было сброшено с беспилотного летательного аппарата, принадлежащего 59-й бригаде ВСУ.

Об этом заявил глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

Также он добавил, что "Гереральная прокуратура ДНР" завела уголовное дело по статье "террористический акт" против командира 59-й бригады ВСУ.

"Ребенок, по предварительным результатам следствия погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт.

В то же время, Украинская сторона СЦКК направила в специальную мониторинговую комиссию ОБСЕ в Украине ноту о намерениях сепаратистов сфальсифицировать события, в частности речь идет о гибели пятилетнего ребенка на окраине Донецка, в котором представители "ДНР" обвинили ВСУ.

"Следует отметить, что российской стороной каких-либо доказательств (фото / видео-материалы; фрагменты взрывного устройства; точные координаты, время и место события; персональная информация о жертвах, характер полученных ранений и т.д.) о причастности к событию украинской стороны предоставлено не было", - говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ в Telegram-канале.

Кроме того, в заявлении сказано, что населенный пункт Александровское, в котором произошла трагедия, находится достаточно далеко от линии соприкосновения сторон, что вызывает сомнение в возможность использования на таком расстоянии БПЛА.

"А также принимая во внимание безосновательность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - резюмируют в документе.

В связи со всем вышесказанным сторона Украины обратилась к ОБСЕ с просьбой проверить всю информацию с целью установления истины и проинформировать о полученных результатах.

В свою очередь, МИД Украины также отрицает причастность украинских военных к гибели ребенка и называет такую информацию "фейком".

"Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашла в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Напомним, расследованием гибели ребенка также занимается Следком РФ.

Как сообщалось, от срабатывания взрывного устройства погиб 5-летний Вадик Шихов, который приехал на выходные к бабушке.