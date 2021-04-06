Полиция Харьковской области опубликовала видео с места стрельбы, которую в поезде Константиновка - Киев устроили двое военных.

На кадрах ролика видно купе, в котором ехали военнослужащие. В нем же они в последствии забаррикадировлись. Также на видео попало табельное оружие, из которого велась стрельба. Кроме того, на столе в купе - телефоны, зажигалка и другие личные вещи мужчин, все вещественные доказательства пронумерованы.

Напомним, минувшей ночью двое военнослужащих, которые ехали в поезде из Константиновки в Киев, устроили стрельбу. Дорожная полиция эвакуировала пассажиров вагона. К операции по задержанию правонарушителей привлекли КОРД.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.