Народный депутат Андрей Деркач сообщил, что на него и бывшего прокурора Константина Кулика готовится покушение на убийство.

Детали нардеп публикует в своем Telegram-канале во вторник, 6 апреля.

По его словам, покушение готовит группа из девяти человек, преимущественно граждан Великобритании. Он добавил, что они прибыли в Украину и сейчас собирают данные о нем и Кулике "для составления плана и непосредственно физической ликвидации". Деркач добавил, что одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы.

Также нардеп сообщил об этой группе. В частности, что специализируется на заказах, как государственных спецслужб, так и частных корпорации по всему миру.

"Это военизированное крыло компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией "KROLL Associates UK LTD".

"KROLL Associates UK LTD" - одна из больших компаний, специализирующаяся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности. Но еще KROLL имеет отдельное негосударственное военизированное подразделение специалистов "широкого профиля". Они выполняют любые заказы, как государственных спецслужб, так и частных корпорации по всему миру. KROLL - ветеран в украинском вопросе", - рассказал Деркач.

По его словам, эта информация об этой компании у Деркача появилась в 2001 году. "Она проводила "независимое расследование" в отношении не причастности на тот момент президента Украины Леонида Кучмы к убийству журналиста Гонгадзе", - написал нардеп.

Также он рассказал, что KROLL Associates проводила аудит деятельности правительства Юлии Тимошенко 2008-2010 годов "по заказу на тот момент президента Украины Виктора Януковича".

Кроме того, по данным Деркача, в третий раз, KROLL засветилась в истории с компанией "Burisma". "А именно при подготовке к одной из моих пресс-конференций, в переданных журналистами-расследователями банковских выписках со счетов компании "Burisma".

Деркач добавил, что KROLL Associates занималась аудитом" "Приватбанка", что послужило, по словам нардепа, национализации банка.

"KROLL помогала подружке Петра Алексеевича (Порошенко - Ред.) Валерии Гонтаревой (экс-глава НБУ - Ред.), а если официально, то Нацбанку Украины.

"За госсредства компанией "KROLL Associates UK LTD" был проведен фиктивный аудит ПАО КБ "Приватбанк". В результате чего открылась возможность для так называемой национализации ПАО КБ "Приват Банк", - добавил нардеп.

В связи с этим он обратился к Службе безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность компании "KROLL".

"Будучи народным депутатом Украины, направляю в СБУ обращение, в котором прошу: расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины", - добавил нардеп.

Напомним, Минфин США ранее включил Деркача и ряд близких к нему людей в санкционный список. Это случилось после того, как вышла очередная порция "пленок Байдена-Порошенко", которые он обнародовал. В январе "Страна" встретилась с Андреем Деркачем, чтобы выяснить, откуда у него появились пленки и будет ли он продолжать разоблачения.

Напомним, ранее подробно рассказывали, кто такой экс-прокурор Кулик.