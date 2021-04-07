Сегодня экватор рабочей недели и маленькая пятница. Астрологи предсказывали, что будни будут сопряжены некоторыми трудностями и апатией. Стрессы на работе необходимо умело компенсировать отдыхом, чтобы четко формулировать цели и настойчиво добиваться их.

Составили астрологический прогноз на 7 апреля для каждого знака Зодиака по дате рождения. В целом 25-й лунный день в созвездии Водолея будет удачным для стойких и усердных людей.

Ниже перечислены главные рекомендации, касающиеся карьеры, отношений и приоритетных задач.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня важно быть внимательным и не торопиться. Контакты на работе могут быть обременительными, поэтому логично ограничить общение. Выражая свою позицию, старайтесь избежать двусмысленности. Вечером можно уделить время внешности и укреплению здоровья.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Трудно будет почувствовать себя по-настоящему счастливым. Самым затратным делом для вас может стать отпуск или поездка за границу. Несмотря на возможности денежного благополучия, желание путешествовать и ощущать свободу, тягу знакомиться с новыми людьми, отдыхать вам пока рано.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В середине недели Близнецам будет сложно бороться с приступами разочарования и грусти. Единственное, что остается - переключать фокус внимания на работу, наслаждаться приятными событиями и ожидать скорой встречи с добрым и светлым человеком. Для вас такое рандеву окажется судьбоносным.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам нельзя разрабатывать новые проекты. Сегодня до полудня возможны нарушения ваших планов. Звезды советуют вам заняться интеллектуальной и творческой деятельностью, сосредоточиться на личном развитии и попытаться открыть для себя новые источники энергии.

Лев (23.07 - 23.08)

Хорошо пойдут дела у Львов-финансистов. Пока внутри достаточно творческой энергии, можете просить начальство о повышении. Для поднятия настроения в рацион можно добавить жгучих специй и желто-оранжевых овощей и фруктов.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ожидает запланированная поездка, которую нельзя отложить. Для некоторых представителей знака она станет хлопотной. Постарайтесь подготовить всё необходимое на случай ЧП, не забудьте взять с собой документы, деньги, перекус и зарядку для телефона.

Весы (24.09 - 23.10)

Активный день для Весов-бизнесменов и успешный период для приятных эмоций, согревающих личную жизнь. Романтика и возвышенные чувства подарят ощущение счастья. Звезды снимают всяческие противопоказания в плане питания на сегодняшний день.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы посвящают много свободного времени семье и созданию уюта в доме. Именно сегодня вашему знаку повезет разрешить некоторые проблемы в личной жизни. Забота о близких - то, что вам особенно нужно. Также будьте внимательны к своему здоровью.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Наступает подходящий момент, чтобы расставить все точки над і в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь решить спорные вопросы до обеда. День добавит вам волевых качеств и в финансовых операциях. В голову могут прийти плодотворные идеи, поделитесь ими с коллегами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ожидает удачный день, когда вы будете ощущать поддержку Вселенной. Вы много работали над обретением уверенности в себе и значит, что совсем скоро пожнете плоды в профессиональной сфере. Можете использовать эти возможности для продвижения в карьере.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям выгодно продавать валюту и заниматься финансовыми операциями. Актуальными также будут вопросы распределения доходов и уплаты пошлин. Во второй половине дня важно быть осторожными с компьютером и автомобилем.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы смогут установить новые социальные контакты и укрепить старые дружеские отношения. День будет успешным как в профессиональной, так и в личной сфере. Удовольствие принесет общение с близкими по духу людьми. Смело назначайте свидание всем, кого хотели бы увидеть - отказа не будет.

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