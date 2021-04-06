В конце марта в Запорожской области решением суда с русского языка сняли статус регионального.

Об этом в Facebook сообщил мовный омбудсмен Тарас Креминь.

Запорожский окружной админсуд 24 марта признал недействительным решение облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных Законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области".

Решение суда вступит в законную силу по истечению срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела - то есть с 23.04.2021.

Напомним, в Харьковской области сняли с русского языка статус регионального в 2018 году.

Такое же решение в этом же году приняли в Херсонской области.