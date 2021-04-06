В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о задержании двоих военнослужащих, которые устроили стрельбу в поезде Киев-Константиновка во вторник, 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке.

"Полиция Харьковщины оперативно задержала двух злоумышленников, совершивших стрельбу в пассажирском поезде. Полицейские выяснили, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской милиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение", - рассказали в МВД.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, двое пассажиров поезда №126 Киев - Константиновка открыли стрельбу в вагоне. Они ехали из прифронтовой Константиновки. Харьковские телеграм-каналы сообщали, что стрельба началась около двух часов ночи. Позже дорожная полиция эвакуировала пассажиров вагона. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленников задержали.

Также мы показывали фото из поезда, где военнослужащие устроили перестрелку.