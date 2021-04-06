В Украине ожидаются нарушения в работе ряда важных реестров. Могут происходить нарушения в работе Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Автоматизированной системы исполнительного производства, реестра арестованного имущества, Государственного реестра обременений движимого имущества

Об этом сообщает компания Министерства юстиции ГП "Национальные информационные системы" (НАИС).

Сообщается, что это связано с переходом баз на новую платформу.

"ГП "НАИС" проводит последний этап перехода на новую платформу UnityBase 64 (UB64) - донастройки инфраструктуры исходя из фактической нагрузки и реакции системы (пользователей платформы с различными ролями - около 65 000). Поэтому Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ДРРП), Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) и Государственный реестр обременений движимого имущества (ГРОДИ) могут работать нестабильно", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ГП "НАИС" работают вместе с разработчиком программного обеспечения, чтобы повышать эффективность работы платформы.

"К сожалению, этот этап занял больше времени, чем планировалось ранее. Мы окончательно его завершим и выйдем на плановые показатели работоспособности в первой половине дня завтра, 6 апреля. В то же время, мы понимаем потребности пользователей, и постараемся уложиться в меньшей промежуток времени", - добавили в НАИС.

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