К похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса, которое произошло 3 апреля в Кишеневе, могут быть причастны трое украинцев - уроженцы Львова, Черновицкой и Одесской области.

Фотографии их паспортов публикует Telegram-канал INDEX.

Согласно обнародованным снимкам, к похищению Николая Чауса причастны: Александр Костенюк, 1984 года рождения, уроженец Черновицкой области; Юрий Коваленко, 1986 года рождения, уроженец Одесской области; Эдуард Ставицкий, 1981 года рождения, уроженец Львова.

"Как минимум двое из них - сотрудники дипмиссии Украины в нашей стране (Молдове - Ред.). В случае третьего информация проверяется", - сказано в сообщении.

Напомним, о похищении Николая Чауса стало известно 3 апреля. Происшествие предала огласке его супруга, позже информацию о ЧП подтвердили в полиции Кишенева.

Также мы писали о том, что 5 апреля в МВД Молдовы сообщили, что подозреваемые в похищении выехали из Молдовы в Украину, одного из них успели задержать. Все они - иностранцы.

Кроме того, в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья Чаус уже может быть в Украине.